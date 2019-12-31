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В ЄС привітали підписання контракту на транзит газу між Україною і РФ

Новини » Політика     31.12.2019 - 08:19
В ЄС привітали підписання контракту на транзит газу між Україною і РФ
Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

Марош Шевчович зазначив, що Нвропа буде забезпечена постійним потоком газу з 1 січня.

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович привітав підписання п'ятирічного контракту на транзит газу між Україною і Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шефчовича уTwitter.

За його словами, транзитний контакт забезпечить постійний потік газу в Європу з 1 січня наступного року.

"Високо ціную всю важку роботу і зусилля. Завдяки укладеної минулого тижня політичної угоди між Україною, Росією і Європейською комісією відтепер підписаний транзитний контракт між відповідними компаніями. Це забезпечить постійний потік газу в Європу з 1 січня 2020 року. Угода скріплена печаткою", - написав Шевчович.

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Російська Федерація підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.

В України на газових переговорах були "козирі в колоді", - Коболєв Україну вдалося захистити від штрафу в 80 млрд доларів, - Вітренко
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