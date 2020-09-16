В ЕС пока не договорились о санкциях против Беларуси, - журналист

Послы Европейского союза не смогли окончательно договориться о санкциях в отношении Беларуси за разгоны протестующих и фальсификацию выборов президента. Они могут вернуться к этому вопросу 18 сентября.

Об этом в Twitter сообщил Рикард Йозвяк, брюссельский корреспондент "Радио Свобода".

"После того, как послы ЕС обсудили этот вопрос (введения санкций против Беларуси, - ред.), по-прежнему нет окончательного "зеленого света" на санкции ЕС в отношении Беларуси. Они могут вернуться к нему в пятницу, но не исключено, что соглашение будет достигнуто перед советом по иностранным делам ЕС 21 сентября", - написал он.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз рассматривает возможность расширения санкционного списка против Беларуси, куда могут включить и президента Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в ЕС достигли консенсуса по санкциям против 40 белорусских чиновников. При этом до сих пор продолжаются дискуссии, должен ли быть в этом списке президент страны Александр Лукашенко.

До этого министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявлял, что европейские санкции против Беларуси начнут действовать не позднее 21 сентября.

Отметим, помимо стран ЕС возможность введения санкций против Беларуси рассматривают и США.