Утверждение санкций ЕС против Беларуси затягивается, - журналист

Фото: ЕС затягивает введение санкций (flickr com libereurope)

Европейский союз затягивает утверждение санкций против Беларуси за разгоны протестующих и фальсификацию выборов президента. В санкционный список должны попасть около 30 человек.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, планировалось, что послы ЕС сегодня утвердят санкции против около 30 чиновников из Беларуси.

"Но теперь это займет немного больше времени, поскольку этот пакет связали с другим режимом санкций", - добавил Йозвяк.

Напомним, ранее "Польское радио" писало, что в ЕС достигли консенсуса по санкциям против 40 белорусских чиновников. При этом до сих пор продолжаются дискуссии, должен ли быть в этом списке президент страны Александр Лукашенко.

До этого министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявлял, что европейские санкции против Беларуси начнут действовать не позднее 21 сентября.

Отметим, помимо стран ЕС возможность введения санкций против Беларуси рассматривают и США. Накануне Государственный департамент США выступил с осуждением политических репрессий в Беларуси и преследования представителей оппозиции.