ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США рассматривают введение санкций против белорусских чиновников

Вашингтон, Среда 09 сентября 2020 09:58
США рассматривают введение санкций против белорусских чиновников
Фото: Майк Помпео (Reuters)
Автор: РБК-Украина

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси. Речь идет о белорусских чиновниках, причастных к нарушениям прав человека и репрессиям.

Об этом заявляет Госдепартамент США.

В сообщении осуждаются попытки выслать из страны членов Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а также похищение Марии Колесниковой. Также высказывается возмущение насчет продолжения насилия против протестующих и растущего количества сообщений о похищениях людей.

"США вместе с партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целенаправленные санкции для повышения ответственности лиц, причастных к нарушению прав человека и репрессиям в Беларуси. Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности Марии Колесниковой и всех несправедливо задержанных", - сказано в заявлении Госдепа.

Напомним, оппозиция Беларуси заявила о похищении Колесниковой в центре Минска. МВД Беларуси и местная милиция опровергали ее задержание. Свидетели сообщили, что женщину похитили возле Национального художественного музея.

Также, из Беларуси в Украину приехали члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Они заявили, что собираются вернуться в Беларусь.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире политикаоппозицияПротесты в Беларуси
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь