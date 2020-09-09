В ЕС готовят санкции против 40 белорусских политиков, Лукашенко под вопросом

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

В Евросоюзе достигли консенсуса относительно введения санкций против 40 белорусских политиков, участвовавших в фальсификации результатов президентских выборов, а также тех, кто причастен к подавлению протестов в Беларуси. Сейчас продолжаются дискуссии должен ли быть в списке президент страны Александр Лукашенко.

Об этом пишет "Польское радио", ссылаясь на "одного из дипломатов ЕС".

Он отметил, противники внесения Лукашенко в санкционный список объясняют это тем, что необходимо оставить открытые каналы коммуникации с Беларусью. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Европейского союза и замораживание финансовых активов на территории Евросоюза.

Санкционный список окончательно не утвержден. Его должны согласовать послы стран-членов ЕС к второй половине сентября. После чего окончательное решение примут министры ЕС.

Ранее сообщалось, что европейские санкции против Беларуси начнут действовать не позднее 21 сентября. Накануне заявляли о 20 белорусских политиках, которые попадут в санкционный список.

РБК-Украина писало, что Европейский союз обсуждает возможность введения санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.