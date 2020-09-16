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В ЕС вновь пригрозили санкциями Лукашенко

Берлин, Среда 16 сентября 2020 19:30
В ЕС вновь пригрозили санкциями Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз рассматривает возможность расширения санкционного списка против Беларуси, куда могут включить и президента Александра Лукашенко. Такие меры могут быть приняты в случае продолжения насилия со стороны белорусской власти.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Хайко Маас.

Он добавил, что Лукашенко продолжает путь насилия и угнетения.

"В ЕС мы предложили санкции против виновных очень рано. Если насилие продолжится, мы должны расширить меры на значительно большее количество людей, и мы также будем говорить о Лукашенко", - написал Маас.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко. До этого Боррель осудил продолжающиеся политические аресты и задержания в Беларуси, призвав немедленно освободить политзаключенных.

Также в МИД Германии сообщали, что сейчас Евросоюз активно обсуждает возможность введения санкций против Лукашенко.

Напомним, в ЕС готовят санкции против 40 белорусских политиков. Попадание в список Лукашенко находится под вопросом.

Отметим, 13 сентября в Беларуси вновь произошли массовые задержания демонстрантов во время протестов. Тогда силовики задержали почти 800 участников протестов, при этом ко многим применялась сила.

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