Санкции ЕС против Беларуси вступят в силу не позже 21 сентября, - МИД Чехии

Фото: глава МИД Чехии Томаш Петржичек (novinky cz)

Европейские санкции против Беларуси начнут действовать не позднее 21 сентября. В санкционный список ориентировочно попадут около двадцати человек.

Об этом в эфире Чешского телевидения заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

По его словам, в настоящее время в ЕС обсуждаются масштабные санкции против Беларуси, но в первоначальный список попадет около 20 фамилий. Он отметил, что санкции Евросоюза вступят в силу не позднее 21 сентября.

"Мы призвали Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ускорить процесс утверждения", - отметил Петржичек.

Он также добавил, что Чехия готова поддержать расширение санкционного списка, если в отношении властей Беларуси к протестующим не будет позитивных изменений.

Напомним, ранее немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что Европейский союз не будет вводить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что ЕС ужесточит санкции против Беларуси если Лукашенко не отреагирует на требования прекратить массовые задержания протестующих и не наладит общенациональный диалог.