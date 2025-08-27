ЄС погодиться на вимогу Трампа: тарифи на європейські авто та товари знизять, - ЗМІ

Європейська комісія цього тижня внесе пропозицію про скасування тарифів США, зокрема на автомобілі та аграрну продукцію. Цей крок покликаний допомогти уникнути нових торговельних загострень із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Джерела видання розповіли, що Європейська комісія, яка займається торговельними питаннями від імені ЄС надасть пільгові тарифні ставки на певні морепродукти та сільськогосподарські товари.

ЄС визнав, що торговельна угода, укладена з Трампом, вигідна для США, але що ця угода необхідна для забезпечення стабільності та визначеності бізнесу.

Президент Комісії Урсула фон дер Ляєн раніше описала її як "сильну, якщо не ідеальну, угоду".

Цей крок відбувається попри те, що Трамп погрожував запровадити тарифи та інші санкції проти країн, які оподатковують онлайн-послуги, не уточнюючи, на які країни він націлиться і чи буде залучений ЄС.

Відомо, що Трамп давно виступає проти технологічного та антимонопольного регулювання ЄС щодо американських технологічних гігантів, включаючи Google Inc. та Apple Inc., що належать Alphabet Inc.

Автомобілі та автозапчастини з ЄС наразі стикаються з 27,5% тарифом на експорт до США. Попри те, що США та ЄС уклали торговельну угоду, яка передбачає зниження американських тарифів на майже всі європейські товари до 15%, Трамп заявив, що це не застосовуватиметься до автомобілів, доки не буде запропоновано законодавство про скасування промислових та інших мит.