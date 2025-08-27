ЕС согласится на требование Трампа: тарифы на европейские авто и товары снизят, - СМИ

Европейская комиссия на этой неделе внесет предложение об отмене тарифов США, в частности на автомобили и аграрную продукцию. Этот шаг призван помочь избежать новых торговых обострений с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Источники издания рассказали, что Европейская комиссия, которая занимается торговыми вопросами от имени ЕС предоставит льготные тарифные ставки на определенные морепродукты и сельскохозяйственные товары.

ЕС признал, что торговое соглашение, заключенное с Трампом, выгодно для США, но что это соглашение необходимо для обеспечения стабильности и определенности бизнеса.

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее описала ее как "сильное, если не идеальное, соглашение".

Этот шаг происходит несмотря на то, что Трамп угрожал ввести тарифы и другие санкции против стран, которые облагают налогом онлайн-услуги, не уточняя, на какие страны он нацелится и будет ли привлечен ЕС.

Известно, что Трамп давно выступает против технологического и антимонопольного регулирования ЕС в отношении американских технологических гигантов, включая Google Inc. и Apple Inc., принадлежащих Alphabet Inc.

Автомобили и автозапчасти из ЕС сейчас сталкиваются с 27,5% тарифом на экспорт в США. Несмотря на то, что США и ЕС заключили торговое соглашение, которое предусматривает снижение американских тарифов на почти все европейские товары до 15%, Трамп заявил, что это не будет применяться к автомобилям, пока не будет предложено законодательство об отмене промышленных и других пошлин.