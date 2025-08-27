ua en ru
ЕС согласится на требование Трампа: тарифы на европейские авто и товары снизят, - СМИ

Брюссель, Среда 27 августа 2025 13:33
ЕС согласится на требование Трампа: тарифы на европейские авто и товары снизят, - СМИ Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейская комиссия на этой неделе внесет предложение об отмене тарифов США, в частности на автомобили и аграрную продукцию. Этот шаг призван помочь избежать новых торговых обострений с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания рассказали, что Европейская комиссия, которая занимается торговыми вопросами от имени ЕС предоставит льготные тарифные ставки на определенные морепродукты и сельскохозяйственные товары.

ЕС признал, что торговое соглашение, заключенное с Трампом, выгодно для США, но что это соглашение необходимо для обеспечения стабильности и определенности бизнеса.

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее описала ее как "сильное, если не идеальное, соглашение".

Этот шаг происходит несмотря на то, что Трамп угрожал ввести тарифы и другие санкции против стран, которые облагают налогом онлайн-услуги, не уточняя, на какие страны он нацелится и будет ли привлечен ЕС.

Известно, что Трамп давно выступает против технологического и антимонопольного регулирования ЕС в отношении американских технологических гигантов, включая Google Inc. и Apple Inc., принадлежащих Alphabet Inc.

Автомобили и автозапчасти из ЕС сейчас сталкиваются с 27,5% тарифом на экспорт в США. Несмотря на то, что США и ЕС заключили торговое соглашение, которое предусматривает снижение американских тарифов на почти все европейские товары до 15%, Трамп заявил, что это не будет применяться к автомобилям, пока не будет предложено законодательство об отмене промышленных и других пошлин.

Издание отмечает, что если ЕС предложит законодательство до конца месяца, то 15% тарифная ставка на европейские автомобили будет применена задним числом с 1 августа. Автомобили являются одним из важнейших экспортных товаров блока в США, причем только Германия экспортировала в США новых автомобилей и запчастей на сумму 34,9 миллиарда долларов в 2024 году.

Напомним, что 21 августа США и Европейский Союз окончательно закрепили торговое соглашение, которое было достигнуто в прошлом месяце. Как известно, оно включает 15% тариф США на большинство европейских товаров, включая автомобили, лекарства, полупроводники и древесину.

Трамп тем временем не исключил введение пошлин на импорт мебели в США. До этого он уже ввел, или угрожал ввести другие пошлины - в том числе на лекарства, автомобили, электронику и многие другие товары из-за рубежа.

Стоит отметить, что в эти выходные почты ЕС прекратили отправлять в США одну категорию посылок.

