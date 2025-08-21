США та ЄС уклали торговельну угоду: нові тарифи та енергетичні контракти

США та Європейський Союз остаточно закріпили торговельну угоду, досягнуту місяць тому. Вона включає 15% тариф США на більшість європейських товарів, включно з автомобілями, ліками, напівпровідниками та деревиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії .

У спільній заяві на сторони зафіксували домовленості. ЄС зобов'язався скасувати мита на всі промислові товари зі США і надати пріоритетний доступ на ринок для американської сільгосппродукції та морепродуктів.

Вашингтон заявив, що готовий знизити чинні 27,5% тарифів на автомобілі та автозапчастини. Це станеться після того, як Брюссель внесе законопроєкт про зниження мит на американські товари.

Оголошення угоди та контекст переговорів

Президент США Дональд Трамп і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про угоду 27 липня на гольф-курорті Трампа в Шотландії. Вона стала результатом місяців переговорів і годинної особистої зустрічі лідерів.

Цього тижня вони знову зустрілися в рамках переговорів щодо закінчення війни Росії проти України. Лідери назвали торговельну угоду історичним досягненням.

У спільній заяві наголошується, що договір може бути розширено, щоб охопити нові сфери і поліпшити доступ на ринки.

Перспективи для автопрому та інвестицій

Як повідомляє Reuters, представник адміністрації США заявив, що європейські автовиробники можуть отримати полегшення вже найближчими тижнями.

"Щойно вони зможуть внести це законодавство... ми будемо готові надати послаблення. І я скажу, що обидві сторони дуже зацікавлені у швидкому русі," - зазначив він.

Угода передбачає, що скасування американських мит на автомобілі та автозапчастини набуде чинності в перший день місяця, коли ЄС внесе законопроєкт. Це відкриває перспективу ретроактивних пільг для автовиробників.

Енергетика та стратегічні галузі

США погодилися з 1 вересня застосовувати режим найбільшого сприяння на літаки та їхні частини, дженерики, хімічні компоненти та низку природних ресурсів, включно з корком.

ЄС підтвердив намір закупити американський СПГ, нафту і ядерні продукти на суму 750 млрд доларів, а також чіпи для штучного інтелекту на 40 млрд доларів.

Крім того, європейські компанії планують інвестувати ще 600 млрд доларів у стратегічні галузі США до 2028 року.

Цифрова торгівля і металургія

Сторони зобов'язалися усунути "невиправдані бар'єри в цифровій торгівлі". ЄС відмовився від ідеї введення плати за використання мереж.

Також планується розробка правил походження товарів, щоб вигоди від угоди діставалися обом сторонам.

Окремо обговорюється співпраця для захисту ринків сталі та алюмінію від перевиробництва і створення стійких ланцюжків поставок.