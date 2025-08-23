Трамп анонсував запровадження мит на імпорт меблів до США

Президент Дональд Трамп не виключив запровадження мит на імпорт меблів до США з інших країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави у соцмережі Truth Social та видання Bloomberg.

Глава Білого дому зазначив, що наразі проводиться масштабне розслідування митних зборів на меблі, що ввозяться до країни.

"Впродовж наступних 50 днів воно (розслідування. - ред.) буде завершене, і меблі, що ввозяться до США з інших країн, будуть обкладатися митними зборами за ставкою, яка поки що не визначена", - написав Трамп.

На думку президента, цей крок допоможе розвитку американських виробників меблів.

Один із американських чиновників розповів Bloomberg, що озвучені заходи проводяться Міністерством торгівлі у рамках розслідування щодо деревини та пиломатеріалів відповідно до розділу 232 Закону про розширення торгівлі. Цей розділ дозволяє вводити мита на товари, що вважаються критично важливими для національної безпеки.

Згідно з цим законом, міністр торгівлі повинен представити результати будь-якого розслідування впродовж 270 днів із моменту його початку. Зазначене розслідування почалося 10 березня, хоча рішення Трампа може бути ухвалене пізніше.

П'ятнична заява Трампа доповнює список галузей, щодо яких США планують ввести мита. Міністерство торгівлі вже розслідує можливість запровадження зборів для низки секторів, зокрема фармацевтики, напівпровідників, авіабудування, критично важливих мінералів та вантажівок середньої вантажопідйомності.

У четвер адміністрація повідомила, що почала розслідування з міркувань національної безпеки щодо імпорту вітроенергетичного обладнання.

Трамп неодноразово критикував цю галузь і заявляв, що турбіни вітроелектростанцій псують краєвиди біля деяких його полів для гольфу в Шотландії.

Раніше президент США вже оголосив про введення мит на сталь, алюміній, мідь та автомобілі.