Пошти ЄС припинили надсилати до США одну категорію посилок: до чого тут Трамп

Євросоюз, Субота 23 серпня 2025 15:58
UA EN RU
Пошти ЄС припинили надсилати до США одну категорію посилок: до чого тут Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Європейські поштові служби припинили надсилання до США посилок, оскільки наприкінці серпня набудуть чинності нові тарифи, які впровадив Вашингтон. Митами будуть обкладатися посилки з ЄС вартістю менше ніж 800 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп ще у липні підписав указ, який з 29 серпня скасовує "de minimis" - давнє звільнення від сплати податків на імпорт товарів низької вартості.

Після цього національні поштові служби Франції, Іспанії, Німеччини, Бельгії та Великої Британії заявили про тимчасову призупинку послуг надання доставки у Сполучені Штати, пояснивши це підготовкою до нових тарифів.

При цьому призупинення, запевняють поштовики, не вплине на листи та посилки вартістю у менше ніж 100 доларів. Рішення про це почне діяти з 25 серпня і триватиме до моменту, коли поштові служби не знайдуть рішення проблеми з митами.

"Призупинення буде діяти протягом часу, суворо необхідного для вжиття необхідних оперативних заходів для виконання нових зобов’язань Сполучених Штатів", - офіційно повідомила іспанська національна поштова служба Correos.

У британській Королівській пошті заявили, що перебої, можливо, триватимуть тільки кілька днів, після чого буде "запущено нову систему" поштових відправлень до США. А низка поштових служб звинуватила Вашингтон в тому, що вони змушені припинити відправлення до США - американці не надали достатньо часу для підготовки.

"Попри обговорення з митними службами США, поштовим операторам не було надано часу для самоорганізації та забезпечення необхідних ІТ-розробок для дотримання нових встановлених правил", - сказано в офіційному повідомленні французької поштової служби.

Нагадаємо, що 21 серпня США та Європейський Союз остаточно закріпили торгівельну угоду, досягнуту місяць тому. Вона включає 15% тариф США на більшість європейських товарів, включно з автомобілями, ліками, напівпровідниками та деревиною.

Трамп тим часом не виключив введення мит на імпорт меблів до США. До цього він вже впровадив, або погрожував впровадити інші мита - в тому числі на ліки, автомобілі, електроніку та багато інших товарів з-за кордону.

