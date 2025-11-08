ЄС почав підготовку 20-го пакета санкцій проти Росії: дістанеться й Лукашенку

Видання зазначає, що підготовку 20-го пакета обговорювали 8 листопада міністр фінансів Литви Кріступас Вайтекунас та європейський комісар з фінансових послуг та Ощадно-інвестиційного союзу Марія Луїс Альбукерке.

Нові санкції окрім Росії будуть спрямовані на союзний росіянам режим у Білорусі. Зокрема литовський міністр попросив ЄС звернути увагу на Мінськ під час формування нового санкційного пакета.

Пропонується привести санкції проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у відповідність до чинних санкцій, впроваджених проти Росії. Також пропонується запровадити нові обмеження - цей процес зараз перебуває на ранній стадії.

"Ми працюємо з третіми країнами, оскільки серед них є такі, що сприяють обходу санкцій", - зазначила Альбукерке.