ЕС начал подготовку 20-го пакета санкций против России: достанется и Лукашенко

Издание отмечает, что подготовку 20-го пакета обсуждали 8 ноября министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и европейский комиссар по финансовым услугам и Сберегательно-инвестиционного союза Мария Луис Альбукерке.

Новые санкции кроме России будут направлены на союзный россиянам режим в Беларуси. В частности литовский министр попросил ЕС обратить внимание на Минск при формировании нового санкционного пакета.

Предлагается привести санкции против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в соответствие с действующими санкциями, введенными против России. Также предлагается ввести новые ограничения - этот процесс сейчас находится на ранней стадии.

"Мы работаем с третьими странами, поскольку среди них есть такие, которые способствуют обходу санкций", - отметила Альбукерке.