RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

ЕС начал подготовку 20-го пакета санкций против России: достанется и Лукашенко

Иллюстративное фото: Европа готовит уже 20-й санкционный пакет против РФ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европейский Союз начал подготовку нового, уже 20-го санкционного пакета против России. Среди прочих ограничений ЕС рассматривает санкции против союзного россиянам режима в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Издание отмечает, что подготовку 20-го пакета обсуждали 8 ноября министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и европейский комиссар по финансовым услугам и Сберегательно-инвестиционного союза Мария Луис Альбукерке.

Новые санкции кроме России будут направлены на союзный россиянам режим в Беларуси. В частности литовский министр попросил ЕС обратить внимание на Минск при формировании нового санкционного пакета.

Предлагается привести санкции против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в соответствие с действующими санкциями, введенными против России. Также предлагается ввести новые ограничения - этот процесс сейчас находится на ранней стадии.

"Мы работаем с третьими странами, поскольку среди них есть такие, которые способствуют обходу санкций", - отметила Альбукерке.

 

Новые санкции против России и их влияние

Напомним, 23 октября американский лидер Дональд Трамп объявил о новом санкционном пакете против российского энергетического сектора. В список ограничений попали нефтяные компании России - "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерние структуры.

В тот же день Европейский Союз официально одобрил новый пакет санкций против России. Новые ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.

Уже в начале ноября министерство финансов России было вынуждено признать, что нефтегазовые доходы Кремля сократились на 27% в годовом сравнении. Также значительный удар получили подсанкционные нефтяные компании - потеряв миллиарды долларов капитализации. Параллельно обвалился экспорт РФ в Китай, а Индия начала отказываться от российской нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьСанкции против РоссииЕвросоюз