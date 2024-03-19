У ЄС планують використовувати прибутки Центробанку РФ для потреб України

Конфіскація активів Росії

Нагадаємо, питання конфіскації російських активів на користь України стає більш актуальним через відсутність нової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Загалом з початку війни в Україні західні країни заморозили близько 750 мільярдів доларів активів РФ.

Вже 28 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС розпочати обговорення щодо використання прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання Україні. Вона підкреслила, що немає сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішими для проживання.

Крім того, 7 березня, уряд України провів нараду щодо конфіскації російських активів на 300 мільярдів євро.

Рада кантонів Швейцарії підтримала ідею про передачу конфіскованих російських активів Україні. Рішення парламенту дає уряду можливість створити міжнародно-правову базу для використання активів держав-агресорів для виплати репарацій країнам, що постраждали. Він розроблятиме ініціативу, що передбачає законне передання заморожених коштів центрального банку агресора країні, на яку напали.

До слова, економічний радник президента Олег Устенко заявив, що заморожені активи Росії не компенсують збитки в Україні. "Тут йдеться приблизно про 750 мільярдів доларів, якщо мова йде про прямі збитки. Якщо додати ще й непрямі – цифра збільшиться до 1 трильйона", - зазначив посадовець.

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