В ЕС планируют использовать доходы Центробанка РФ для нужд Украины

Конфискация активов России

Напомним, вопрос конфискации российских активов в пользу Украины становится более актуальным из-за отсутствия новой помощи от Соединенных Штатов Америки.

В общей сложности с начала войны в Украине западные страны заморозили около 750 миллиардов долларов активов РФ.

Уже 28 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала ЕС начать обсуждение использования доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования Украине . Она подчеркнула, что нет более сильного символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасными для проживания.

Кроме того, 7 марта правительство Украины провело совещание по конфискации российских активов на 300 миллиардов евро .

Совет кантонов Швейцарии поддержал идею о передаче конфискованных российских активов Украине . Решение парламента дает правительству возможность создать международно-правовую базу для использования активов государств-агрессоров для выплаты репараций пострадавшим странам. Он будет разрабатывать инициативу, предусматривающую законную передачу замороженных средств центральному банку агрессора стране, на которую напали.

К слову, экономический советник президента Олег Устенко заявил, что замороженные активы России не компенсируют ущерб в Украине . "Здесь речь идет примерно о 750 миллиардах долларов, если речь идет о прямом ущербе. Если добавить еще и косвенные – цифра увеличится до 1 триллиона", - отметил чиновник.

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