ЄС планує "вдарити" санкціями по китайських компаніях, які допомагають армії РФ

ЄС готує санкції проти китайських компаній, які постачають Росії компоненти для дронів і хімікати для армії. Рішення очікується 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Кого планують внести до санкційного списку

Служба зовнішніх дій ЄС пропонує внести до санкційного списку чотири китайські компанії. За даними Politico, вони:

обслуговують російський "тіньовий флот";

постачають хімікати для російської армії;

доставляють компоненти для виробництва ударних дронів.

Крім китайських фірм, санкції можуть торкнутися п'яти компаній із ОАЕ, трьох - із Туреччини та однієї - з Азербайджану. Всі вони, за даними документа, сприяють російському судноплавству та продажу енергоносіїв. До списку також можуть увійти дочірні структури "Лукойлу" та десятки фізичних і юридичних осіб.

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Коли і як це відбудеться

Рішення планують ухвалити 15 червня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі - у форматі "міні-пакету". Паралельно готується масштабніший 21-й пакет санкцій, який охопить ширші секторальні заходи і очікується влітку.

Будь-які санкції ЄС потребують одностайної підтримки всіх 27 країн-членів.

Що ще обговорюється в 21-му пакеті

Серед ключових пропозицій - заморожування цінової стелі на російську нафту, яка інакше автоматично зросте у липні. Група країн Північ-Балтія також наполягає на комплексних санкціях проти "Лукойлу", "Газпрому", "Новатеку" та "Роснефті", а також на припиненні всіх контрактів із російською ядерною галуззю.