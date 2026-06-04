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ЄС планує "вдарити" санкціями по китайських компаніях, які допомагають армії РФ

06:47 04.06.2026 Чт
2 хв
Під ударом не лише Пекін: у списку опинилися фірми з ОАЕ та Туреччини. Хто саме допомагає РФ обходити обмеження?
aimg Катерина Коваль
ЄС планує "вдарити" санкціями по китайських компаніях, які допомагають армії РФ Фото: серед запчастин російської зброї знаходять і китайські компоненти (Getty Images)
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ЄС готує санкції проти китайських компаній, які постачають Росії компоненти для дронів і хімікати для армії. Рішення очікується 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Кого планують внести до санкційного списку

Служба зовнішніх дій ЄС пропонує внести до санкційного списку чотири китайські компанії. За даними Politico, вони:

  • обслуговують російський "тіньовий флот";
  • постачають хімікати для російської армії;
  • доставляють компоненти для виробництва ударних дронів.

Крім китайських фірм, санкції можуть торкнутися п'яти компаній із ОАЕ, трьох - із Туреччини та однієї - з Азербайджану. Всі вони, за даними документа, сприяють російському судноплавству та продажу енергоносіїв. До списку також можуть увійти дочірні структури "Лукойлу" та десятки фізичних і юридичних осіб.

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Коли і як це відбудеться

Рішення планують ухвалити 15 червня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі - у форматі "міні-пакету". Паралельно готується масштабніший 21-й пакет санкцій, який охопить ширші секторальні заходи і очікується влітку.

Будь-які санкції ЄС потребують одностайної підтримки всіх 27 країн-членів.

Що ще обговорюється в 21-му пакеті

Серед ключових пропозицій - заморожування цінової стелі на російську нафту, яка інакше автоматично зросте у липні. Група країн Північ-Балтія також наполягає на комплексних санкціях проти "Лукойлу", "Газпрому", "Новатеку" та "Роснефті", а також на припиненні всіх контрактів із російською ядерною галуззю.

Нові санкції проти китайських компаній загострять і без того напружені відносини між Брюсселем і Пекіном. Попри обмеження, Росія досі отримує 90% критичних технологій через Китай, і ЄС досі вагався з посиленням тиску на Пекін через побоювання наслідків.

Паралельно Китай погрожує ЄС дзеркальними санкціями через закон "Зроблено в Європі", вважаючи його дискримінаційним. На цьому тлі Пекін прискорює розбудову Транскаспійського маршруту до Європи в обхід Росії, Москва може втратити мільярди транзитних доходів.

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