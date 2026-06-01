Китай б'є на сполох через рішення Японії допомогти Україні

Офіційний представник МЗС Китаю Лінь Цзянь прокоментував рішення Японії направити співробітників Сил самооборони в місію НАТО з координації допомоги Україні. У Пекіні висловили стурбованість розширенням військової активності Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МЗС Китаю.

Китай розкритикував рішення Японії

Влада Китаю висловила стурбованість після повідомлень про те, що Японія направить представників Сил самооборони для участі в роботі місії НАТО з координації підтримки України.

За словами представника китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянья, Пекін негативно оцінює дії японської сторони, вважаючи, що Токіо послідовно розширює масштаби своєї військової діяльності та просуває процеси ремілітаризації.

Китайський дипломат наголосив, що міжнародному співтовариству слід зберігати підвищену увагу до подібних тенденцій.

Що відомо про місію

Раніше японські ЗМІ повідомили, що уряд країни має намір направити чотирьох офіцерів на військову базу в Німеччині.

Там вони мають ознайомитися з програмами надання допомоги Україні, які реалізуються під егідою НАТО.

У чому Пекін бачить загрозу

Лінь Цзянь заявив, що такі дії потенційно можуть призвести до залучення японських військовослужбовців до реальних бойових операцій.

На думку китайської сторони, подібний сценарій суперечить пацифістським зобов'язанням, яких дотримується Японія після Другої світової війни.

Крім того, представник МЗС КНР зазначив, що формування відповідної інфраструктури під керівництвом НАТО, за оцінкою Пекіна, здатне негативно позначитися на регіональній стабільності.

Також, за його словами, такі кроки не відповідають образу мирної держави, який декларує Японія.