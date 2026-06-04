ЕС планирует "ударить" санкциями по китайским компаниям, которые помогают армии РФ
ЕС готовит санкции против китайских компаний, которые поставляют России компоненты для дронов и химикаты для армии. Решение ожидается 15 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Кого планируют внести в санкционный список
Служба внешних действий ЕС предлагает внести в санкционный список четыре китайские компании. По данным Politico, они:
- обслуживают российский "теневой флот";
- поставляют химикаты для российской армии;
- доставляют компоненты для производства ударных дронов.
Кроме китайских фирм, санкции могут коснуться пяти компаний из ОАЭ, трех - из Турции и одной - из Азербайджана. Все они, по данным документа, способствуют российскому судоходству и продаже энергоносителей. В список также могут войти дочерние структуры "Лукойла" и десятки физических и юридических лиц.
Когда и как это произойдет
Решение планируют принять 15 июня на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге - в формате "мини-пакета". Параллельно готовится более масштабный 21-й пакет санкций, который охватит более широкие секторальные меры и ожидается летом.
Любые санкции ЕС требуют единодушной поддержки всех 27 стран-членов.
Что еще обсуждается в 21-м пакете
Среди ключевых предложений - замораживание ценового потолка на российскую нефть, которая иначе автоматически вырастет в июле. Группа стран Север-Балтия также настаивает на комплексных санкциях против "Лукойла", "Газпрома", "Новатэка" и "Роснефти", а также на прекращении всех контрактов с российской ядерной отраслью.
Новые санкции против китайских компаний обострят и без того напряженные отношения между Брюсселем и Пекином. Несмотря на ограничения, Россия до сих пор получает 90% критических технологий через Китай, и ЕС до сих пор колебался с усилением давления на Пекин из-за опасений последствий.
Параллельно Китай угрожает ЕС зеркальными санкциями из-за закона "Сделано в Европе", считая его дискриминационным. На этом фоне Пекин ускоряет развитие Транскаспийского маршрута в Европу в обход России, Москва может потерять миллиарды транзитных доходов.