ЕС планирует "ударить" санкциями по китайским компаниям, которые помогают армии РФ

ЕС готовит санкции против китайских компаний, которые поставляют России компоненты для дронов и химикаты для армии. Решение ожидается 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Кого планируют внести в санкционный список

Служба внешних действий ЕС предлагает внести в санкционный список четыре китайские компании. По данным Politico, они:

обслуживают российский "теневой флот";

поставляют химикаты для российской армии;

доставляют компоненты для производства ударных дронов.

Кроме китайских фирм, санкции могут коснуться пяти компаний из ОАЭ, трех - из Турции и одной - из Азербайджана. Все они, по данным документа, способствуют российскому судоходству и продаже энергоносителей. В список также могут войти дочерние структуры "Лукойла" и десятки физических и юридических лиц.

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Когда и как это произойдет

Решение планируют принять 15 июня на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге - в формате "мини-пакета". Параллельно готовится более масштабный 21-й пакет санкций, который охватит более широкие секторальные меры и ожидается летом.

Любые санкции ЕС требуют единодушной поддержки всех 27 стран-членов.

Что еще обсуждается в 21-м пакете

Среди ключевых предложений - замораживание ценового потолка на российскую нефть, которая иначе автоматически вырастет в июле. Группа стран Север-Балтия также настаивает на комплексных санкциях против "Лукойла", "Газпрома", "Новатэка" и "Роснефти", а также на прекращении всех контрактов с российской ядерной отраслью.