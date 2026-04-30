Росія через Китай отримує 90% технологій, але ЄС не хоче посилювати санкції, - Bloomberg

Попри санкції, Росія продовжує отримувати ключові технології через Китай, а ЄС зволікає з посиленням тиску, побоюючись наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними джерел, обізнаних із внутрішніми оцінками, понад 90% підсанкційних технологій Москва отримує саме через Китай. Йдеться про напівпровідники, електроніку та інше обладнання, необхідне для виробництва озброєння.

Цей показник зріс порівняно з минулорічними приблизно 80%, що свідчить про посилення залежності Росії від Пекіна. Завдяки цим поставкам РФ змогла наростити виробництво ракет і безпілотників.

Європейський Союз намагається обмежити такі канали постачання, запроваджуючи санкції проти компаній, зокрема в Китаї та Гонконзі, які, за даними Брюсселя, допомагають обходити обмеження.

Втім, за даними Bloomberg, ці заходи поки не дали очікуваного ефекту. Китай продовжує постачати Росії важливі ресурси, включно з геопросторовими даними, супутниковими знімками та безпілотниками.

Попри це, більшість країн ЄС не готові до жорсткіших санкцій проти Китаю, побоюючись економічної відповіді з боку Пекіна.