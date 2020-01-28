В ЕС планируют изъять из оборота монеты мелких номиналов

Фото: монета 1 евроцент (ecb.europa.eu)

Изъятие монет номиналом 1 и 2 евроцента должно снизить расходы на денежный оборот

Европейская комиссия планируют изъять из обращения монеты номиналом 1 и 2 евроцента. Соответствующее предложение содержится в рабочей программе Еврокомиссии, которую представят в конце января, пишет издание Süddeutsche Zeitung.

В документе отмечается, что в большом количестве стран ЕС уже действует правило округления цен до 5 центов. Еврокомиссия планирует распространить эту практику на все страны еврозоны.

В Еврокомиссии считают, что "единые правила округления" сократят расходы на чеканку, учет и транспортировку монет мелких номиналов.

Напомним, мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С этой даты монеты не принимают во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начал изымать эти монеты из наличного обращения. В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Как сообщало РБК-Украина, во второй половине 2019 года банкноты достоинством 20 и 50 евро продолжали оставаться самыми популярными у фальшивомонетчиков банкнотами, на которые приходилось 34,2% и 36,5% поддельных соответственно.