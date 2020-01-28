ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЕС планируют изъять из оборота монеты мелких номиналов

Новости » Экономика     28.01.2020 - 13:00
В ЕС планируют изъять из оборота монеты мелких номиналов
Фото: монета 1 евроцент (ecb.europa.eu)

Изъятие монет номиналом 1 и 2 евроцента должно снизить расходы на денежный оборот

Европейская комиссия планируют изъять из обращения монеты номиналом 1 и 2 евроцента. Соответствующее предложение содержится в рабочей программе Еврокомиссии, которую представят в конце января, пишет издание Süddeutsche Zeitung.

В документе отмечается, что в большом количестве стран ЕС уже действует правило округления цен до 5 центов. Еврокомиссия планирует распространить эту практику на все страны еврозоны.

В Еврокомиссии считают, что "единые правила округления" сократят расходы на чеканку, учет и транспортировку монет мелких номиналов.

Напомним, мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С этой даты монеты не принимают во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начал изымать эти монеты из наличного обращения. В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Как сообщало РБК-Украина, во второй половине 2019 года банкноты достоинством 20 и 50 евро продолжали оставаться самыми популярными у фальшивомонетчиков банкнотами, на которые приходилось 34,2% и 36,5% поддельных соответственно.

Украина получила 1,25 млрд евро от выпуска евробондов Названы самые популярные у фальшивомонетчиков банкноты евро
Новости Украины ЕЦБЕвромонеты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь