У ЄС планують вилучити з обігу монети дрібних номіналів

Фото: монета 1 євроцент (ecb.europa.eu)

Вилучення монет номіналом 1 і 2 євроценти повинно знизити витрати на грошовий обіг

Європейська комісія планує вилучити з обігу монети номіналом 1 і 2 євроценти. Відповідна пропозиція міститься в робочій програмі Єврокомісії, яку представлять в кінці січня, пише видання Süddeutsche Zeitung.

У документі наголошується, що в значній кількості країн ЄС вже діє правило округлення цін до 5 центів. Єврокомісія планує поширити цю практику на всі країни єврозони.

У Єврокомісії вважають, що "єдині правила округлення" скоротять витрати на карбування, облік і транспортування монет дрібних номіналів.

Нагадаємо, дрібні монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року. З цієї дати монети не приймають під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почав вилучати ці монети з готівкового обігу. У той же час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років.

Як повідомляло РБК-Україна, у другій половині 2019 року банкноти номіналом 20 і 50 євро продовжували залишатися самими популярними у фальшивомонетників банкнотами, на які припадало 34,2% і 36,5% підроблених відповідно.