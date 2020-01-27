Названы самые популярные у фальшивомонетчиков банкноты евро

Фото: банкнота 50 евро (ecb.europa.eu)

Чаще всего подделывают банкноты достоинством 20 и 50 евро

Во второй половине 2019 года из оборота было изъято 308 тысяч поддельных банкнот евро, что на 22,7% больше по сравнению с первой половиной года. Об этом сообщается на сайте Европейского центрального банка.

Как отмечается в сообщении, вероятность получения поддельных банкнот остается незначительной, поскольку количество подделок очень низкое по сравнению с количеством подлинных банкнот в обращении. Сейчас в обращении находится около 24 млрд банкнот евро общей стоимостью около 1,3 трлн евро.

Количество обнаруженных подделок на 1 миллион подлинных банкнот в обращении

ecb.europa.eu

Банкноты достоинством 20 и 50 евро продолжали оставаться самыми популярными у фальшивомонетчиков банкнотами, на которые приходилось 34,2% и 36,5% поддельных соответственно. На банкноты номиналом 500 евро приходилось 2,4% подделок.

Большинство подделок (96,4%) были обнаружены в странах еврозоны. Остальные были обнаружены в государствах-членах ЕС, не входящих в зону евро (3,0%) и в других частях мира (0,6%).

Напомним, в 2019 году в Украине чаще всего подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года.

Как сообщало РБК-Украина, в странах еврозоны в мае 2019 года был введены в обращение новые купюры в 100 и 200 евро.