ЕС одобрил оборонную концепцию, а Шмыгаль анонсировал масштабную финансовую помощь переселенцам: новости за 21 марта
ЕС одобрил первую в истории совместную оборонную концепцию "Стратегический компас", в Киеве и области опять усилили комендантский час, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал масштабную финансовую помощь переселенцам. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 21 марта - в материале РБК-Украина.
- На предприятии “Сумыхимпром” произошла утечка аммиака. В ГСЧС сообщили, что опасности для населения нет, а зона поражения составляет 2,5 км. Позже стало известно, что утечка произошла в последствии вражеского обстрела. Она была ликвидирована около 8 утра.
- В Киеве и области опять усилили комендантский час. Он начал действовать с понедельника, 21 марта, и будет продолжаться до 07:00 23 марта. Гражданам запрещено будет передвигаться по улицам. Исключение - перемещение в укрытие в случае тревоги.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал масштабную финансовую помощь переселенцам.
- Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о том, что оккупанты открыли огонь по эвакуационным автобусам из Мариуполя, в которых в том числе были дети.
Брюссель начал рассматривать заявку Украины на членство в ЕС
Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели заявил, что Брюссель уже начал рассматривать заявку Украины на членство в ЕС. Заключение будет предоставлено в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Вархели в Twitter.
"ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работу над подготовкой заключения на основе заявки на членство для Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем", - написал он.
У Путина исключили прекращение огня на время переговоров с Украиной
На время переговоров России и Украины не будет действовать режим прекращения огня. У президента РФ Владимира Путина объясняют это тем, что паузы используются украинской стороной для перегруппировки.
В частности, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос, будет ли действовать режим прекращения огня на переговорах. "Нет. Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется … подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс", - ответил он.
ЕС одобрил первую в истории совместную оборонную концепцию "Стратегический компас", - МИД Латвии
ЕС одобрил первую в истории совместную стратегию союза в области безопасности и обороны "Стратегический компас". Целью которой является лучше реагировать на внешние кризисы, защищать союз, его граждан и более эффективно использовать имеющиеся возможности в сфере обороны во взаимодействии с НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Латвии в Twitter.
"Европейский Союз только что одобрил "Стратегический компас", который дает необходимый инструментарий для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал настоящим игроком в геополитической обороне и безопасности. Это только начало путешествия. Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину против агрессии России", - написал он.
Оккупанты убили в Харькове 96-летнего узника нацистских концлагерей
Российские оккупанты убили Бориса Романченка, который пережил нацистские лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Мужчина погиб в результате взрыва бомбы в своем доме в Харькове. Как сообщил внук, мужчина проживал в многоэтажке в Харькове. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
"Борис Романченко интенсивно работал над памятью о нацистских преступлениях и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора",- пишет пресс-служба.