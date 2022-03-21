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Брюссель начал рассматривать заявку Украины на членство в ЕС

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 21 марта 2022 13:38
Брюссель начал рассматривать заявку Украины на членство в ЕС Фото: Олифер Вархели (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели заявил, что Брюссель уже начал рассматривать заявку Украины на членство в ЕС. Заключение будет предоставлено в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Вархели в Twitter.

"ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работу над подготовкой заключения на основе заявки на членство для Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем", - написал он.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к Европейскому Союзу относительно присоединения к блоку. В частности, по новой специальной процедуре.

Вместе с тем лидеры восьми стран Евросоюза поддержали немедленное предоставление Украине перспективы вступления.

1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Подробнее о перспективах интеграции читайте в материале "Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы".

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