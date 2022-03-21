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У Путина исключили прекращение огня на время переговоров с Украиной

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Москва, Понедельник 21 марта 2022 11:37
У Путина исключили прекращение огня на время переговоров с Украиной Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: Артем Горовенко

На время переговоров России и Украины не будет действовать режим прекращения огня. У президента РФ Владимира Путина объясняют это тем, что паузы используются украинской стороной для перегруппировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

В частности, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос, будет ли действовать режим прекращения огня на переговорах.

"Нет. Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется … подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс", - ответил он.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на переговорах России и Украины есть прогресс, но остаются большие разногласия.

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Режим прекращения огня Война России против Украины
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