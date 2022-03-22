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ЄС схвалив оборонну концепцію, а Шмигаль анонсував масштабну фінансову допомогу переселенцям: новини за 21 березня

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Вівторок 22 березня 2022 08:30
ЄС схвалив оборонну концепцію, а Шмигаль анонсував масштабну фінансову допомогу переселенцям: новини за 21 березня Колаж РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

ЄС схвалив першу в історії спільну оборонну концепцію "Стратегічний компас", у Києві та області знову посилили комендантську годину, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував масштабну фінансову допомогу переселенцям. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 21 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Брюссель почав розглядати заявку України на членство в ЄС

Європейський Комісар з питань розширення і політики добросусідства Олівер Вархелі заявив, що Брюссель вже почав розглядати заявку України на членство в ЄС. Висновок буде надано найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Вархелі в Twitter.

"ЄС продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу. І ми почали роботу над підготовкою висновку на основі заявки на членство для України. Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо", - написав він.

У Путіна виключили припинення вогню на час переговорів з Україною

На час переговорів Росії та України не діятиме режим припинення вогню. У президента РФ Володимира Путіна пояснюють це тим, що паузи використовуються українською стороною для перегрупування.

Зокрема, прес-секретарю президента Росії Дмитру Пєскову поставили запитання, чи діятиме режим припинення вогню на переговорах. "Ні. Справа в тому, що зупинка операції, будь-яка зупинка, використовується ... підрозділами для перегрупування, щоб продовжувати атаки на російських військових. Так було неодноразово, це, звичайно, ускладнює процес", - відповів він.

ЄС схвалив першу в історії спільну оборонну концепцію "Стратегічний компас", - МЗС Латвії

ЄС схвалив першу в історії спільну стратегію союзу в галузі безпеки та оборони "Стратегічний компас". Вона має на меті краще реагувати на зовнішні кризи, захищати союз, його громадян та ефективніше використовувати наявні можливості у сфері оборони у взаємодії з НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Латвії в Twitter.

"Європейський Союз щойно схвалив "Стратегічний компас", який дає необхідний інструментарій для того, щоб ЄС разом з НАТО став справжнім гравцем у геополітичній обороні та безпеці. Це лише початок подорожі. Багато буде залежати від того, наскільки успішно ми підтримаємо Україну проти агресії Росії", - написав він.

Окупанти вбили у Харкові 96-річного в'язня нацистських концтаборів

Російські окупанти вбили Бориса Романченка, який пережив нацистські табори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау та Берген-Бельзен. Чоловік загинув внаслідок вибуху бомби у своєму будинку у Харкові. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

Як повідомив онук, чоловік проживав у багатоповерхівці у Харкові. "Борис Романченко інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віце-президентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора",- пише пресслужба.

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