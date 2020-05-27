ЕС обнародовал план по спасению экономик на 750 млрд евро

В среду, 27 мая, Европейская комиссия обнародовала план по спасению экономик стран блока от последствий пандемии коронавируса. Члены Евросоюза получат 750 миллиардов евро, из которых две трети составят гранты, а остальное - займы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, Меркель и Макрон представили инициативу по выходу Европейского союза из коронакризиса, которая предусматривает выделение 500 млрд евро.

Позже Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция раскритиковали это предложение, представив свою инициативу.

После этого президент Европарламента Дэвид Сассоли призвал вышеупомянутые страны не экономить на преодолении кризиса, добавив, что общий рынок ЕС им очень нужен.

Также РБК-Украина писало, что половина граждан ЕС столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса.

Кроме этого, ранее агентство Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики, добавив, что Европе понадобится больше времени, чтобы вернуться на докоронавирусные показатели экономики.