ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Четыре страны ЕС раскритиковали план Меркель и Макрона по выходу из коронакризиса

Новости » Финансовый кризис 2020     23.05.2020 - 15:59
Четыре страны ЕС раскритиковали план Меркель и Макрона по выходу из коронакризиса
Фото: Ангела Меркель и Эммануэль Макрон (flickr.com Présidence de la République)

Страны представили свое предложение

Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды раскритиковали инициативу лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона - по выходу Европейского союза из коронакризи. Речь идет о создании фонда в 500 млрд евро для восстановления экономики ЕС после пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так называемая "экономная четверка" представила сегодня свое предложение на противовес франко-немецкой инициативе.

В проекте предложения говорится о том, что страны поддерживают идею создания фонда для восстановления европейской экономики, но хотят ограничить эту финансовую помощь до двух лет.

Также страны "экономной четверки" выступают против введения общего долга и увеличения бюджета Евросоюза.

Напомним, ранее Меркель и Макрон представили инициативу по выходу Европейского союза из коронакризиса.

Также РБК-Украина писало, что в 2020 году пандемия коронавируса может повлечь сокращение экономики еврозоны на рекордные 7,7%.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Евросоюзкризис
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь