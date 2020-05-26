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Половина граждан ЕС столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии, - опрос

Новости » В мире     26.05.2020 - 20:15
Половина граждан ЕС столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии, - опрос
Фото: валюта евро (РБК-Украина)

У 53% людей в ЕС сократился доход

У 53% людей в Европейском союзе сократился доход из-за пандемии коронавируса. Многие из них должны были уйти на неполный рабочий день.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, такой вывод можно сделать по результатам опроса, проведенного по заказу Европарламента среди 21 тысячи граждан в 21 стране Евросоюза.

"Около 30% респондентов заявили, что их заработок сократился во время пандемии. 23% опрошенных сообщили, что потеряли работу или были вынуждены уйти на неполный рабочий день", - говорится в сообщении.

Напомним, ООН хочет увеличить помощь развивающимся странам из-за пандемии, увеличив бюджет с запланированных 2,5 трлн долларов.

Как писало РБК-Украина, в МВФ заявляли, что пандемия коронавируса увеличит разрыв между богатыми и бедными.

Также сообщалось, что в ООН спрогнозировали исторический уровень безработицы в мире.

Кроме этого, крайне негативный сценарий на текущий год касательно бедности обнародовали и во Всемирном банке.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ЕвросоюзКоронавирус
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