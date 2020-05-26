Агентство Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики

Фото: Fitch Ratings (flickr)

По мнению аналитиков, мир не скоро вернется к нормальной жизни

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз падения мирового ВВП. В 2020 году падение составит до 4,6%.

Об этом говорится в отчете агентства.

Отмечается, что миру потребуется немало времени, чтобы восстановиться после кризиса, вызванного пандемией.

"Мы вряд ли достигнем предвирусных уровней ВВП до середины 2022 года в США и значительно позже в Европе. Мы дополнительно понизили наш прогноз мирового ВВП на 2020 год до -4,6% с -3,9%", - заявили в агентстве.

При этом отмечается, что несмотря на рост экономических последствий пандемии, прогнозы Fitch начинают демонстрировать "незначительные признаки стабилизации".

"Уровни активности должны начать расти в предстоящие месяцы, при условии, что во время ослабления карантина будет предотвращено резкое возобновление случаев заражения коронавирусом", - сообщили в Fitch.

Напомним, в апреле Fitch ожидала падение мировой экономики на 1,9%.

Сегодня Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что из-за пандемии экономика развитых стран упала до десятилетнего минимума.

Апрельский прогноз Международного валютного фонда касательно падения мировой экономики в 2020 году составлял 3%.

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Автор: Роман Калиниченко