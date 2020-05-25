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В Европарламенте призвали четыре страны не экономить на преодолении кризиса

Новости » Коронавирус     25.05.2020 - 21:48
В Европарламенте призвали четыре страны не экономить на преодолении кризиса
Фото: Дэвид Сассоли (euneighbours.eu)

Речь идет об Австрии, Дании, Нидерландах и Швеции

Президент Европарламента Дэвид Сассоли призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Правительства этих стран выразили альтернативу немецко-французской инициативе с экономического восстановления Евросоюза.

Соответствующее заявление Сассоли обнародовано на сайте Европарламента.

"Я обращаюсь к их ответственности. Нет "экономных" стран и стран "со свободными расходами". Скорее, есть страны, которые осознают серьезность вызовов, стоящих перед нами, и те, которые этого не делают. Именно поэтому я прошу всех быть на высоте этого исторического момента. Всем выгодно иметь общий рынок ЕС, и страны, которые выдвинули возражения, есть среди тех, кому это больше всего выгодно. Надеюсь, что все будут это ценить. Сейчас не время для долгих размышлений, но время для восстановления, иначе мы рискуем, в конце, получить Европу, которая будет двигаться с разными скоростями", - заявил Сассоли.

Напомним, ранее Меркель и Макрон представили инициативу по выходу Европейского союза из коронакризиса, которая предусматривает выделение 500 млрд евро.

Позже вышеупомянутые страны раскритиковали это предложение, представив свою инициативу.

Также РБК-Украина писало, что глава Европейского банковского управления Хосе Мануэль Кампа заявил, что страны ЕС должны объединить свои усилия в создании структуры для защиты банков, пострадавших от пандемии коронавируса.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ЕвросоюзКоронавирус
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