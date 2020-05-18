Макрон и Меркель готовят инициативу по выходу ЕС из коронакризиса

Фото: Ангела Меркель и Эммануэль Макрон (flickr.com Présidence de la République)

Лидеры государств выступят с инициативой перезагрузки экономики еврозоны

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня проведут общую пресс-конференцию. Ожидается, что лидеры стран обнародуют "франко-немецкую" инициативу по выходу Евросоюза из коронакризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20minutes.

Видеоконференция запланирована на 17:00 (19:00 по Киеву - ред.). Ожидается, что по итогам пресс-конференции лидеры государств опубликуют совместную декларацию, представляющую "франко-французскую" инициативу.

"Эта инициатива будет сосредоточена на здоровье, экономическом восстановлении, экологическом и цифровом переходе и промышленном суверенитете", - сообщили в пресс-службе французского президента.

В начале мая Еврокомиссия предоставила подробный экономический прогноз на 2020 год. В документе говорится, что пандемия коронавируса представляет собой серьезный шок для мировой экономики и экономики ЕС с очень серьезными социально-экономическими последствиями. В частности, экономика еврозоны может сократится на рекордные 7,7% в 2020 году.

Также сообщалось, что Еврокомиссии обнародовала план открытия границ и туризма в ЕС. Рекомендации направлены на то, чтобы дать возможность людям свободно перемещаться в рамках Евросоюза, а также помочь туристическому сектору начать восстанавливаться после пандемии коронавируса.

Автор: Роман Калиниченко