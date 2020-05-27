ЄС оприлюднив план з порятунку економік на 750 млрд євро

У середу, 27 травня, Європейська комісія оприлюднила план з порятунку економік країн блоку від наслідків пандемії коронавірусу. Члени Євросоюзу отримають 750 мільярдів євро, з яких дві третини складуть гранти, а решта - позики.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нагадаємо, Меркель і Макрон представили ініціативу щодо виходу Європейського союзу з коронакризи, яка передбачає виділення 500 млрд євро.

Пізніше Австрія, Данія, Нідерланди та Швеція розкритикували цю пропозицію, представивши свою ініціативу.

Після цього президент Європарламенту Девід Сассолі закликав вищезгадані країни не економити на подолання кризи, додавши, що загальний ринок ЄС їм дуже потрібний.

Також РБК-Україна писало, що половина громадян ЄС зіткнулися з фінансовими проблемами через пандемію коронавірусу.

Крім цього, раніше агентство Fitch погіршило прогноз падіння світової економіки, додавши, що Європі знадобиться більше часу, щоб повернутися на докоронавирусні показники економіки.