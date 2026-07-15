У ЄС назвали наступний кластер, який буде відкрито у переговорах з Україною

Наступним етапом переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу може стати відкриття кластера, присвяченого внутрішньому ринку.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповіла президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн під час прес-конференції.

Наступним переговорним кластером, який Європейський Союз може відкрити для України в рамках процесу вступу, може стати кластер 2 "Внутрішній ринок".

Урсула фон дер Ляйєн заявила, що терміни відкриття решти переговорних кластерів залежать від рівня підготовки країни-кандидата в кожному з напрямків.

"Я часто чую питання про те, коли будуть відкриті решта чотирьох кластерів. Найпростіша відповідь - якнайшвидше", - сказала фон дер Ляйєн.

Чому Україна готова

Глава Єврокомісії наголосила, що різні країни підходять до переговорів із різним рівнем готовності. При цьому Україна вже виконала значну частину зобов'язань, які належать до кластера "Внутрішній ринок".

Вона нагадала, що між Україною та ЄС діє Всеосяжна угода про вільну торгівлю, а також програму Ukraine Facility, яка пов'язує інвестиції з проведенням реформ.

"Україна вже виконала велику частину роботи, яка відноситься до цього кластера. Тому я вважаю, що він готовий до відкриття", - зазначила президент Єврокомісії.

За словами фон дер Ляйєн, саме щодо другого кластера можна говорити про його відкриття "якнайшвидше", оскільки Київ уже виконав значну частину необхідних умов.