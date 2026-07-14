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Україна відкрила шостий кластер переговорів з ЄС

11:37 14.07.2026 Вт
2 хв
У МЗС розповіли, який розділ переговорів уже отримав високу оцінку Брюсселя
aimg Олена Чупровська
Україна відкрила шостий кластер переговорів з ЄС Фото: Голова Європейської Ради Антоніу Кошта, президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
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Україна та Європейський Союз офіційно відкрили переговори за кластером 6 "Зовнішні відносини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

Що сказав Сибіга про розділ 31

Глава зовнішньополітичного відомства розповів, за який саме напрямок переговорів відповідає його міністерство.

"Один із двох розділів у межах Шостого кластера - Розділ 31 - належить до сфери відповідальності МЗС України щодо впровадження реформ. І я з гордістю можу сказати, що за останні роки ми досягли 99% узгодженості зовнішньої політики України з політикою ЄС", - сказав Сибіга.

Розділ 31 стосується зовнішньої політики, політики безпеки та оборони. Саме за цим напрямом Україна синхронізувала свою позицію із заявами та рішеннями Євросоюзу.

Кластер 6 відкрито офіційно

14 липня у Брюсселі відбулася третя Міжурядова конференція Україна-ЄС, під час якої формально відкрили кластер 6 "Зовнішні відносини" - останній із шести переговорних блоків на шляху України до членства в ЄС.

Кластер охоплює одразу кілька напрямів:

  • зовнішню політику;
  • безпеку й оборону;
  • торгівлю;
  • гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 10 липня посли Євросоюзу підтримали відкриття кластера 6 переговорів про вступ України - другого кластера для країни після ключового "Основи".

Раніше премʼєр Естонії Крістен Міхал закликав ЄС негайно відкрити всі переговорні кластери.

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