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В ЕС назвали следующий кластер, который будет открыт в переговорах с Украиной

18:34 15.07.2026 Ср
2 мин
Киев уже выполнил значительную часть необходимых условий, а значит можно переходить к следующему этапу
aimg Анастасия Никончук
В ЕС назвали следующий кластер, который будет открыт в переговорах с Украиной Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
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Следующим этапом переговоров о вступлении Украины в Европейский союз может стать открытие кластера, посвященного внутреннему рынку.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции.

Следующим переговорным кластером, который Европейский союз может открыть для Украины в рамках процесса вступления, может стать кластер 2 "Внутренний рынок".

Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки открытия остальных переговорных кластеров зависят от уровня подготовки страны-кандидата по каждому из направлений.

"Я часто слышу вопрос о том, когда будут открыты остальные четыре кластера. Самый простой ответ - как можно скорее", - сказала фон дер Ляйен.

Почему Украина готова

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что разные страны подходят к переговорам с разным уровнем готовности. При этом Украина уже выполнила значительную часть обязательств, которые относятся к кластеру "Внутренний рынок".

Она напомнила, что между Украиной и ЕС действует Всеобъемлющее соглашение о свободной торговле, а также программа Ukraine Facility, которая связывает инвестиции с проведением реформ.

"Украина уже проделала большую часть работы, которая относится к этому кластеру. Поэтому я считаю, что он готов к открытию", - отметила президент Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, именно в отношении второго кластера можно говорить о его открытии "как можно скорее", поскольку Киев уже выполнил значительную часть необходимых условий.

Напоминаем, что ранее Украина и Европейский союз официально начали переговоры по кластеру 6 "Внешние отношения". Этот этап стал частью переговорного процесса о вступлении страны в ЕС и открыл работу по одному из ключевых направлений евроинтеграции.

Отметим, что 15 июня Украина официально открыла первый переговорный кластер в рамках процесса вступления в Европейский союз. Это стало стартом практического этапа переговоров о будущем членстве страны в ЕС.

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