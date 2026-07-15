В ЕС назвали следующий кластер, который будет открыт в переговорах с Украиной
Следующим этапом переговоров о вступлении Украины в Европейский союз может стать открытие кластера, посвященного внутреннему рынку.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции.
Следующим переговорным кластером, который Европейский союз может открыть для Украины в рамках процесса вступления, может стать кластер 2 "Внутренний рынок".
Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки открытия остальных переговорных кластеров зависят от уровня подготовки страны-кандидата по каждому из направлений.
"Я часто слышу вопрос о том, когда будут открыты остальные четыре кластера. Самый простой ответ - как можно скорее", - сказала фон дер Ляйен.
Почему Украина готова
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что разные страны подходят к переговорам с разным уровнем готовности. При этом Украина уже выполнила значительную часть обязательств, которые относятся к кластеру "Внутренний рынок".
Она напомнила, что между Украиной и ЕС действует Всеобъемлющее соглашение о свободной торговле, а также программа Ukraine Facility, которая связывает инвестиции с проведением реформ.
"Украина уже проделала большую часть работы, которая относится к этому кластеру. Поэтому я считаю, что он готов к открытию", - отметила президент Еврокомиссии.
По словам фон дер Ляйен, именно в отношении второго кластера можно говорить о его открытии "как можно скорее", поскольку Киев уже выполнил значительную часть необходимых условий.
Напоминаем, что ранее Украина и Европейский союз официально начали переговоры по кластеру 6 "Внешние отношения". Этот этап стал частью переговорного процесса о вступлении страны в ЕС и открыл работу по одному из ключевых направлений евроинтеграции.
Отметим, что 15 июня Украина официально открыла первый переговорный кластер в рамках процесса вступления в Европейский союз. Это стало стартом практического этапа переговоров о будущем членстве страны в ЕС.