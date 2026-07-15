В ЕС назвали следующий кластер, который будет открыт в переговорах с Украиной

Следующим этапом переговоров о вступлении Украины в Европейский союз может стать открытие кластера, посвященного внутреннему рынку.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции.

Следующим переговорным кластером, который Европейский союз может открыть для Украины в рамках процесса вступления, может стать кластер 2 "Внутренний рынок".

Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки открытия остальных переговорных кластеров зависят от уровня подготовки страны-кандидата по каждому из направлений.

"Я часто слышу вопрос о том, когда будут открыты остальные четыре кластера. Самый простой ответ - как можно скорее", - сказала фон дер Ляйен.

Почему Украина готова

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что разные страны подходят к переговорам с разным уровнем готовности. При этом Украина уже выполнила значительную часть обязательств, которые относятся к кластеру "Внутренний рынок".

Она напомнила, что между Украиной и ЕС действует Всеобъемлющее соглашение о свободной торговле, а также программа Ukraine Facility, которая связывает инвестиции с проведением реформ.

"Украина уже проделала большую часть работы, которая относится к этому кластеру. Поэтому я считаю, что он готов к открытию", - отметила президент Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, именно в отношении второго кластера можно говорить о его открытии "как можно скорее", поскольку Киев уже выполнил значительную часть необходимых условий.