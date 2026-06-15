Україна відкрила перший кластер переговорів з ЄС: що це означає і коли буде членство

Сьогодні Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єврокомісію в Telegram .

Головне: Шість кластерів: стільки тематичних блоків законодавства має узгодити Україна для вступу в ЄС.

стільки тематичних блоків законодавства має узгодити Україна для вступу в ЄС. Липень або осінь: оптимістичний та песимістичний терміни відкриття решти п'яти кластерів після першого блоку "Основи".

оптимістичний та песимістичний терміни відкриття решти п'яти кластерів після першого блоку "Основи". Польща та Франція: країни, які висунули власні умови щодо українського експорту та темпів розширення ЄС після послаблення вето Угорщини.

країни, які висунули власні умови щодо українського експорту та темпів розширення ЄС після послаблення вето Угорщини. Конвеєр реформ: Кабмін розроблятиме "дорожні карти" під євродирективи, а Верховна Рада голосуватиме закони.

Кабмін розроблятиме "дорожні карти" під євродирективи, а Верховна Рада голосуватиме закони. Орієнтир на 2030 рік: оптимістичний дедлайн вступу України до ЄС. Однак строки можуть зміститися.

"Усі країни ЄС досягли угоди про початок переговорів щодо першого кластеру в рамках процесу вступу з Україною та Молдовою. Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо ключових аспектів процесу вступу, включаючи правосуддя, свободу та основні права", - зазначили в ЄК.

Там додали, що Україна та Молдова виконали величезну роботу.

"Розширення - це наш стратегічний вибір. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє, засноване на світі, безпеці та процвітанні", - додали в ЄК.

Що таке кластери?

Переговорні кластери – це сфери законодавства, в яких Україна буде зобов'язана провести реформи для вступу в ЄС. Усього кластерів шість:

Основи;

Внутрішній ринок;

Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання;

Зелений порядок денний і сталий зв’язок;

Ресурси, сільське господарство та згуртованість;

Зовнішні відносини.

Кожен кластер включає декілька розділів, у яких Україна має узгодити своє законодавство з нормами Євросоюзу. Усього таких розділів 35. Першим завжди відкривається кластер "Основи".

Перший відкривають – а інші п'ять?

Європейська комісія заявляє, що Україна і ЄС давно готові до відкриття всіх переговорних кластерів з технічної точки зору. Але рішення ухвалює не Єврокомісія, а держави-члени ЄС, причому одноголосно.

За інформацією РБК-Україна, оптимістичний варіант полягає в тому, що всі шість кластерів буде відкрито до кінця липня. Песимістичний – цей процес завершиться приблизно восени.

Раніше будь-який серйозний поступ України щодо ЄС блокувала Угорщина Віктора Орбана, хоча і нинішня угорська влада час від часу натякає на блокування, якщо Україна не буде з нею співпрацювати щодо нацменшин.

Інші країни ЄС принаймні публічно не висловлювали заперечень щодо відкриття всіх кластерів. Проте після відходу Орбана у політичне небуття низки країн-членів цей статус-кво змінився.

Тривалий час у Європі всі розуміли, що подальший процес щодо України все одно намертво заблокований Орбаном – отже, могли не так уважно вивчати окремі критерії виконання Україною реформ. Коли ж проблема Орбана зникла, в окремих країн начебто виникли додаткові побажання.

Хто проти відкриття всіх кластерів одразу?

Співрозмовники РБК-Україна серед противників такого рішення називали Польщу і Францію. Для Варшави особливо важливим є питання сільського господарства.

У Польщі побоюються, що вступ до ЄС України з її потужним аграрним сектором негативно вплине на польських фермерів. Водночас суперечки щодо історії, принаймні зараз, не мають вплинути на відкриття кластерів.

Щодо Франції, то її прагнення обмежитися спочатку лише першим кластером мають як економічне, так і політичне підґрунтя.

З одного боку, для Парижа важливим є захист власної економіки від майбутньої української конкуренції. З іншого – французька влада традиційно обережно ставиться до надто швидкого темпу розширення ЄС.

Що на практиці означає відкриття кластерів?

В ході роботи над кластерами кожне міністерство має розробити детальні "дорожні карти" реформ та адаптувати сотні європейських директив під українські реалії – або через закони, або у вигляді підзаконних актів на зразок постанов і наказів.

При цьому кожен крок треба буде погоджувати із Єврокомісією. Разом з тим, Верховна Рада має оперативно голосувати за євроінтеграційні закони.

Для звичайних українців це означає початок глибинних змін у повсякденному житті. Країна почне перебудовуватися за стандартами ЄС ще до офіційного вступу – від стандартів водопостачання до екологічних норм чи захисту прав споживачів.

Коли Україна зможе закрити кластери?

Кластери мають закритися, коли закони будуть приведені у відповідність до європейських норм. Після цього – лише політичне рішення Євросоюзу щодо приєднання України.

В цьому процесі весь тягар відповідальності перекладається на Україну – швидкість реформ залежатиме тільки від парламенту, уряду та інших органів влади.

Певні проблеми можливі вже із відкритим кластером "Основи". В його рамках Україна має привести у відповідність із нормами ЄС сфери верховенства права, а також боротьби з корупцією й інші сфери, які традиційно проходили "з труднощами".

Так, за інформацією РБК-Україна, у Євросоюзі є великі очікування, приміром, щодо зміцнення незалежності САП і НАБУ, реформи ДБР, зміни процедури призначення генпрокурора тощо.

Коли Україна може вступити в ЄС?

Поки що оптимістичним терміном вступу України до ЄС є 2030 рік. Тоді може відбутися нова хвиля розширення Євросоюзу.

За оцінками поінформованих співрозмовників РБК-Україна, з часу, що залишився 2–2,5 роки може піти на ратифікацію договору про вступ України у всіх 27 державах-членах ЄС.

Отже, за 2027–2028 роки треба встигнути провести переговори за всіма шістьма кластерами, а також написати текст договору про вступ України.

І звісно, на строки можуть вплинути багато подій, починаючи від завершення російсько-української війни і закінчуючи зміною влади в окремих європейських країнах на більш скептичну щодо України.