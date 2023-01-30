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ЄС має узгодити санкції проти Білорусі цього тижня, - журналіст

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Понеділок 30 січня 2023 18:27
ЄС має узгодити санкції проти Білорусі цього тижня, - журналіст Фото: ЄС має узгодити санкції проти Білорусі цього тижня (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз має узгодити новий пакет санкції проти Білорусі через участь у війні Росії проти України вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Журналіст також повідомив, що десятий санкційний пакет проти Росії має бути представлений приблизно через два тижні.

За його словами, санкції мають бути узгодженими до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомлялося раніше, ЄС готує нові заходи проти Білорусі, щоб припинити обхід санкцій щодо Росії компаніями, які переправляють заборонені товари через її сусіда.

Bloomberg зазначало, що обмеження проти Білорусі можуть бути такої ж сили, як ті, що зараз накладені на Росію.

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