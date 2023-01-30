ЄС має узгодити санкції проти Білорусі цього тижня, - журналіст

Європейський Союз має узгодити новий пакет санкції проти Білорусі через участь у війні Росії проти України вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Журналіст також повідомив, що десятий санкційний пакет проти Росії має бути представлений приблизно через два тижні.

За його словами, санкції мають бути узгодженими до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.