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ЕС должен согласовать санкции против Беларуси на этой неделе, - журналист

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Понедельник 30 января 2023 18:27
ЕС должен согласовать санкции против Беларуси на этой неделе, - журналист Фото: ЕС должен согласовать санкции против Беларуси на этой неделе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз должен согласовать новый пакет санкции против Беларуси из-за участия в войне России против Украины уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Журналист также сообщил, что десятый санкционный пакет против России должен быть представлен примерно через две недели.

По его словам, санкции должны быть согласованы до годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщалось ранее, ЕС готовит новые меры против Беларуси, чтобы прекратить обход санкций в отношении России компаниями, переправляющими запрещенные товары через ее соседа.

Bloomberg отмечало, что ограничения против Беларуси могут быть такой же силы, как те, что сейчас наложены на Россию.

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