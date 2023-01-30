ЕС должен согласовать санкции против Беларуси на этой неделе, - журналист

Европейский Союз должен согласовать новый пакет санкции против Беларуси из-за участия в войне России против Украины уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Журналист также сообщил, что десятый санкционный пакет против России должен быть представлен примерно через две недели.

По его словам, санкции должны быть согласованы до годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.