ЄС пропонує ввести нові санкції проти Білорусі, - Bloomberg
Європейський союз пропонує ввести новий пакет санкцій стосовно Білорусі. Обмеження можуть бути такої же сили, як ті, що зараз накладено на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з документами, з якими ознайомилось видання, ЄС запропонував новий пакет широкомасштабних санкцій проти Білорусі за її роль у підтримці вторгнення Росії в Україну.
"Запропоновані заходи призведуть Мінськ до дотримання багатьох пакетів санкцій, раніше введених ЄС щодо Росії, включаючи обмеження щодо ключових технологій та енергетичного сектору країни", - пише видання.
Запропоновані заходи включають:
- заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення, що використовуються у військових цілях та здатні підвищити промисловий потенціал країни;
- санкції стосовно закупівлі нафти, вугілля, сталевої продукції та золота;
- торгові обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг;
- заходи, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторам країни, а також ключовим джерелам доходів.
Закон також дозволить ЄС переслідувати будь-кого, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.
Нагадаємо, що в Європейській комісії розпочались консультації з послами ЄС не лише щодо 10-го пакету санкції проти Росії, але й щодо обмежень проти Білорусі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Інституту вивчення війни, попри те, що загроза вторгнення з Білорусі залишається, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше осені 2023 року.
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