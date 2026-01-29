ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС хочет брать комиссию с кредитных средств для Украины: подробности

Евросоюз, Четверг 29 января 2026 21:16
UA EN RU
ЕС хочет брать комиссию с кредитных средств для Украины: подробности Иллюстративное фото: Евросоюз хочет комиссий с кредита для Украины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Некоторые страны-члены Европейского Союза требуют обязать страны, не входящие в блок, платить комиссию за заключение контрактов с Украиной, если эти контракты оплачиваются средствами из кредита в 90 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Собственные источники сообщили изданию, что ряд стран ЕС, в том числе Франция, требуют обязать страны, не входящие в блок, платить предварительную комиссию за заключение контрактов с Украиной - если контракты оплачиваются кредитными средствами.

Франция и ее сторонники заявляют, что предоставление третьим странам такого же уровня доступа к средствам кредита для Украины, как и членам ЕС, мол, было бы якобы "несправедливым".

Дело в том, что заем Украине будут обслуживать именно члены ЕС. А одно из положений кредитного соглашения для Украины - требование покупать оборудование, оружие и боеприпасы только в ЕС, если это возможно. Но если невозможно, возможно участие третьих стран - Британии, США и других.

"Государства-члены до сих пор разделились во мнениях по этому вопросу, другие же говорят, что достаточно обратиться к третьим странам с просьбой очертить свои конкретные обязательства перед Украиной, по мнению людей. Ожидается, что ЕС достигнет соглашения в ближайшие дни", - добавляет издание.

Напомним, что в Европейской комиссии 14 января представили план предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, который согласовали на саммите в середине декабря. 30 млрд евро пойдет на бюджетную поддержку, а 60 миллиардов - на оборонные нужды Киева. 21 января соглашение одобрил Европейский парламент.

Перед этим в ЕС возник спор из-за 90 миллиардов евро для Украины. Он развернулся вокруг возможности Киева тратить эти деньги на оружие из США и вокруг распределения обслуживания и вознаграждения за кредитование.

Проблема в том, что Франция требует предоставить преференции странам ЕС, тогда как Германия отстаивала возможность при необходимости покупать оружие в США и других странах. Потенциально это может замедлить приобретение Украиной необходимого вооружения. А вопрос вознаграждения за кредит вообще может рассорить ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина
Новости
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве