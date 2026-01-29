ЕС хочет брать комиссию с кредитных средств для Украины: подробности
Некоторые страны-члены Европейского Союза требуют обязать страны, не входящие в блок, платить комиссию за заключение контрактов с Украиной, если эти контракты оплачиваются средствами из кредита в 90 миллиардов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Собственные источники сообщили изданию, что ряд стран ЕС, в том числе Франция, требуют обязать страны, не входящие в блок, платить предварительную комиссию за заключение контрактов с Украиной - если контракты оплачиваются кредитными средствами.
Франция и ее сторонники заявляют, что предоставление третьим странам такого же уровня доступа к средствам кредита для Украины, как и членам ЕС, мол, было бы якобы "несправедливым".
Дело в том, что заем Украине будут обслуживать именно члены ЕС. А одно из положений кредитного соглашения для Украины - требование покупать оборудование, оружие и боеприпасы только в ЕС, если это возможно. Но если невозможно, возможно участие третьих стран - Британии, США и других.
"Государства-члены до сих пор разделились во мнениях по этому вопросу, другие же говорят, что достаточно обратиться к третьим странам с просьбой очертить свои конкретные обязательства перед Украиной, по мнению людей. Ожидается, что ЕС достигнет соглашения в ближайшие дни", - добавляет издание.
Напомним, что в Европейской комиссии 14 января представили план предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, который согласовали на саммите в середине декабря. 30 млрд евро пойдет на бюджетную поддержку, а 60 миллиардов - на оборонные нужды Киева. 21 января соглашение одобрил Европейский парламент.
Перед этим в ЕС возник спор из-за 90 миллиардов евро для Украины. Он развернулся вокруг возможности Киева тратить эти деньги на оружие из США и вокруг распределения обслуживания и вознаграждения за кредитование.
Проблема в том, что Франция требует предоставить преференции странам ЕС, тогда как Германия отстаивала возможность при необходимости покупать оружие в США и других странах. Потенциально это может замедлить приобретение Украиной необходимого вооружения. А вопрос вознаграждения за кредит вообще может рассорить ЕС.