ЄС готує для України унікальний формат вступу, - Bloomberg

Джерела видання розповіли, що серед варіантів, які розглядаються, є надання Україні попереднього захисту на час вступу до Євросоюзу, а також негайного доступу до деяких прав членства.

Крім того, розглядаються й інші варіанти, які передбачають продовження існуючого шляху доступу або введення перехідного періоду і поступового членства в ЄС.

Водночас, за словами джерел, блок надасть Україні чіткий графік кроків, які вона повинна зробити для просування офіційної процедури.

"Майбутній вступ Києва до ЄС є частиною обговорення мирної угоди", - заявив представник Єврокомісії у відповідь на запитання Bloomberg.

Видання нагадує, що проєкт 20-пунктного мирного плану України передбачає її вступ до ЄС у 2027 році, при цьому Київ отримає деякі переваги членства в проміжний період.