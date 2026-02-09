UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ЄС готує для України унікальний формат вступу, - Bloomberg

Фото: Володимир Зеленський, Антоніу Кошта і Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Євросоюз готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду. Воно може бути поступовим і передбачати надання Києву попереднього захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Україна чекає політичне рішення про членство в ЄС у 2027 році

Джерела видання розповіли, що серед варіантів, які розглядаються, є надання Україні попереднього захисту на час вступу до Євросоюзу, а також негайного доступу до деяких прав членства.

Крім того, розглядаються й інші варіанти, які передбачають продовження існуючого шляху доступу або введення перехідного періоду і поступового членства в ЄС.

Водночас, за словами джерел, блок надасть Україні чіткий графік кроків, які вона повинна зробити для просування офіційної процедури.

"Майбутній вступ Києва до ЄС є частиною обговорення мирної угоди", - заявив представник Єврокомісії у відповідь на запитання Bloomberg.

Видання нагадує, що проєкт 20-пунктного мирного плану України передбачає її вступ до ЄС у 2027 році, при цьому Київ отримає деякі переваги членства в проміжний період.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, у грудні 2025 року з'явилася інформація, що Україна в разі укладення мирної угоди та припинення війни вступить до Євросоюзу до 1 січня 2027 року.

Нещодавно президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що членство України в ЄС до 1 січня 2027 року - це частина плану із завершення війни.

В Україні теж підтвердили, що в мирному плані США зафіксовано дату вступу до ЄС у 2027 році. Але при цьому є нюанс - положення переглядається через заперечення з боку окремих країн-членів ЄС.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що приєднання України до ЄС 1 січня 2027 року є неможливим. За його словами, кожна країна-кандидат має відповідати Копенгагенським критеріям, на що потрібно кілька років.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзУкраїна