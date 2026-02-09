RU

ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ЕС готовит для Украины уникальный формат вступления, - Bloomberg

Фото: Владимир Зеленский, Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Евросоюз готовит ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение. Оно может быть постепенным и предусматривать предоставление Киеву предварительной защиты.

Источники издания рассказали, что среди вариантов, которые рассматриваются, является предоставление Украине предварительной защиты на время вступления в Евросоюз, а также немедленного доступа к некоторым правам членства.

Кроме того, рассматриваются и другие варианты, которые предусматривают продолжение существующего пути доступа или введение переходного периода и постепенного членства в ЕС.

В то же время, по словам источников, блок предоставит Украине четкий график шагов, которые она должна предпринять для продвижения официальной процедуры.

"Будущее вступление Киева в ЕС является частью обсуждения мирного соглашения", - заявил представитель Еврокомиссии в ответ на вопрос Bloomberg.

Издание напоминает, что проект 20-пунктного мирного плана Украины предусматривает ее вступление в ЕС в 2027 году, при этом Киев получит некоторые преимущества членства в промежуточный период.

 

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в декабре 2025 года появилась информация, что Украина в случае заключения мирного соглашения и прекращения войны вступит в Евросоюз до 1 января 2027 года.

Недавно президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что членство Украины в ЕС до 1 января 2027 года - это часть плана по завершению войны.

В Украине тоже подтвердили, что в мирном плане США зафиксирована дата вступления в ЕС в 2027 году. Но при этом есть нюанс - положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных стран-членов ЕС.

К слову, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что присоединение Украины к ЕС 1 января 2027 года невозможно. По его словам, каждая страна-кандидат должна соответствовать Копенгагенским критериям, на что нужно несколько лет.

ЕвросоюзУкраина