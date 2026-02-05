Україна чекає політичне рішення про членство в ЄС у 2027 році, - Офіс президента

У Києві очікують, що країни ЄС ухвалять політичне рішення про членство України у 2027 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Комітету Європейського парламенту з безпеки та оборони (SEDE).

Перспективи членства в ЄС

Жовква підкреслив, що Україна демонструє високі темпи підготовки до вступу в Євросоюз. За його словами, вже в першій половині поточного року країна буде повністю готова до відкриття всіх переговорних кластерів.

"Членство України в Європейському Союзі є основою майбутніх гарантій безпеки для України та всієї Європи. Саме тому нам необхідне чітке політичне рішення щодо членства України вже у 2027 році", - підсумував заступник керівника ОП.

Посилення ППО та ініціатива PURL

Під час зустрічі Жовква зазначив, що Україна потребує додаткових ракет для систем ППО для захисту від російських атак. Окрему увагу було приділено ініціативі PURL, за якою Україна закуповує ракети у США.

До програми вже приєдналися 24 країни, а загальний внесок становить 5 млрд доларів.

При цьому потреби України на цей рік у межах PURL становлять 15 млрд доларів

Оборонна співпраця та Рамштайн

Сторони обговорили підготовку до засідання у форматі "Рамштайн", що заплановане на 12 лютого, а також співробітництво в рамках інструменту SAFE. Сума для потенційних спільних проєктів становить близько 5,2 млрд євро.

Жовква запропонував партнерам збільшити частку фінансування спільного виробництва:

"Ми вважаємо, що частка коштів SAFE на спільне виробництво має становити щонайменше 10% від внеску кожної держави-члена. Це дасть змогу повною мірою використовувати потенціал української оборонної промисловості та посилити обороноздатність як України, так і Європейського Союзу".