ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС готовит для Украины уникальный формат вступления, - Bloomberg

Евросоюз, Понедельник 09 февраля 2026 19:16
UA EN RU
ЕС готовит для Украины уникальный формат вступления, - Bloomberg Фото: Владимир Зеленский, Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Евросоюз готовит ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение. Оно может быть постепенным и предусматривать предоставление Киеву предварительной защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Украина ждет политическое решение о членстве в ЕС в 2027 году

Источники издания рассказали, что среди вариантов, которые рассматриваются, является предоставление Украине предварительной защиты на время вступления в Евросоюз, а также немедленного доступа к некоторым правам членства.

Кроме того, рассматриваются и другие варианты, которые предусматривают продолжение существующего пути доступа или введение переходного периода и постепенного членства в ЕС.

В то же время, по словам источников, блок предоставит Украине четкий график шагов, которые она должна предпринять для продвижения официальной процедуры.

"Будущее вступление Киева в ЕС является частью обсуждения мирного соглашения", - заявил представитель Еврокомиссии в ответ на вопрос Bloomberg.

Издание напоминает, что проект 20-пунктного мирного плана Украины предусматривает ее вступление в ЕС в 2027 году, при этом Киев получит некоторые преимущества членства в промежуточный период.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в декабре 2025 года появилась информация, что Украина в случае заключения мирного соглашения и прекращения войны вступит в Евросоюз до 1 января 2027 года.

Недавно президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что членство Украины в ЕС до 1 января 2027 года - это часть плана по завершению войны.

В Украине тоже подтвердили, что в мирном плане США зафиксирована дата вступления в ЕС в 2027 году. Но при этом есть нюанс - положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных стран-членов ЕС.

К слову, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что присоединение Украины к ЕС 1 января 2027 года невозможно. По его словам, каждая страна-кандидат должна соответствовать Копенгагенским критериям, на что нужно несколько лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина
Новости
В США отреагировали на заявление Зеленского о "дедлайне" для завершения войны
В США отреагировали на заявление Зеленского о "дедлайне" для завершения войны
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ