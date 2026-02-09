ЕС готовит для Украины уникальный формат вступления, - Bloomberg
Евросоюз готовит ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение. Оно может быть постепенным и предусматривать предоставление Киеву предварительной защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Источники издания рассказали, что среди вариантов, которые рассматриваются, является предоставление Украине предварительной защиты на время вступления в Евросоюз, а также немедленного доступа к некоторым правам членства.
Кроме того, рассматриваются и другие варианты, которые предусматривают продолжение существующего пути доступа или введение переходного периода и постепенного членства в ЕС.
В то же время, по словам источников, блок предоставит Украине четкий график шагов, которые она должна предпринять для продвижения официальной процедуры.
"Будущее вступление Киева в ЕС является частью обсуждения мирного соглашения", - заявил представитель Еврокомиссии в ответ на вопрос Bloomberg.
Издание напоминает, что проект 20-пунктного мирного плана Украины предусматривает ее вступление в ЕС в 2027 году, при этом Киев получит некоторые преимущества членства в промежуточный период.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, в декабре 2025 года появилась информация, что Украина в случае заключения мирного соглашения и прекращения войны вступит в Евросоюз до 1 января 2027 года.
Недавно президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что членство Украины в ЕС до 1 января 2027 года - это часть плана по завершению войны.
В Украине тоже подтвердили, что в мирном плане США зафиксирована дата вступления в ЕС в 2027 году. Но при этом есть нюанс - положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных стран-членов ЕС.
К слову, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что присоединение Украины к ЕС 1 января 2027 года невозможно. По его словам, каждая страна-кандидат должна соответствовать Копенгагенским критериям, на что нужно несколько лет.