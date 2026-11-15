ЄС готує для України екстрений зимовий пакет: що увійде

Україна разом з ЄС готує екстрений зимовий пакет допомоги: генератори, зарядні станції, автобуси та підтримку з мостами і переправами через Дніпро. Ключові деталі обговорять 16 листопада в Брюсселі з Урсулою фон дер Ляєн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.
За словами Корецького, Україна готує з Євросоюзом конкретне наповнення екстреного зимового пакета. До нього мають увійти:
Прем'єр наголосив, що ця допомога необхідна, щоб протистояти російському терору проти Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Одеси та інших міст.
15 листопада Росія вдарила по лініях електропередач і підстанціях на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Без світла залишилися сотні тисяч людей.
"Ситуація вкрай складна, і енергетики щоразу після таких ударів роблять усе можливе, щоб відновити живлення. Нам надзвичайно важливо найближчим часом отримати цю підтримку від партнерів", - зазначив Корецький.
16 листопада прем'єр обговорить деталі пакета з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він розраховує, що рішення остаточно погодять, а перші партії допомоги надійдуть в Україну якнайшвидше.
Лише за 15 листопада Росія завдала ударів по енергетиці кількох регіонів. За словами Зеленського, вночі окупанти атакували енергооб'єкти п'яти областей, а збивати дрони заважають обмеження Starshield. Через удари без світла залишилися значна частина Запорізької області та частина Дніпра й Дніпропетровщини. Президент заявив, що Росія перетворила регіон на головну мішень для ударів по енергетиці.
Під ударом опинився й південь. Уночі росіяни атакували Чорноморськ, де є постраждалі, а місто залишилося без світла. Ще понад 40 тисяч споживачів знеструмлені після удару по енергооб'єкту на Одещині.