ЄС готує для України екстрений зимовий пакет: що увійде

За словами Корецького, Україна готує з Євросоюзом конкретне наповнення екстреного зимового пакета. До нього мають увійти:

генератори і зарядні станції;

автобуси;

допомога з мостами та переправами, щоб зберегти надійне сполучення між берегами Дніпра.

Прем'єр наголосив, що ця допомога необхідна, щоб протистояти російському терору проти Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Одеси та інших міст.

15 листопада Росія вдарила по лініях електропередач і підстанціях на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Без світла залишилися сотні тисяч людей.

"Ситуація вкрай складна, і енергетики щоразу після таких ударів роблять усе можливе, щоб відновити живлення. Нам надзвичайно важливо найближчим часом отримати цю підтримку від партнерів", - зазначив Корецький.

16 листопада прем'єр обговорить деталі пакета з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він розраховує, що рішення остаточно погодять, а перші партії допомоги надійдуть в Україну якнайшвидше.