ЕС готовит для Украины экстренный зимний пакет: что войдет

По словам Корецкого, Украина готовит с Евросоюзом конкретное заполнение экстренного зимнего пакета. В него должны войти:

генераторы и зарядные станции;

автобусы;

помощь с мостами и переправами, чтобы сохранить надежное сообщение между берегами Днепра.

Премьер подчеркнул, что эта помощь необходима, чтобы противостоять российскому террору против Киева, Днепра, Запорожья, Харькова, Одессы и других городов.

15 ноября Россия ударила по линиям электропередач и подстанциям в Запорожье и Днепропетровщине. Без света остались сотни тысяч человек.

"Ситуация крайне сложная, и энергетики каждый раз после таких ударов делают все возможное, чтобы возобновить питание. Нам очень важно в ближайшее время получить эту поддержку от партнеров", - отметил Корецкий.

16 ноября премьер обсудит детали пакета с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Он рассчитывает, что решение окончательно согласуют, а первые партии помощи поступят в Украину как можно быстрее.