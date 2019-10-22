ЕС должен серьезно относиться к просьбе об отсрочке по Brexit, - Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал Европейский союз серьезно относиться к просьбе Великобритании об отсрочке по выходу из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает The Guardian.

По словам Туска, Европарламент примет решение об отсрочке по Brexit в ближайшие дни.

"Я не сомневаюсь, что мы должны серьезно относиться к просьбе Великобритании о продлении. Мы должны быть готовы к любому сценарию, но одна вещь должна быть ясна, как я сказал премьер-министру Джонсону в субботу, Brexit без сделки никогда не будет нашим решением", - сообщил Туск.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Великобритания представила парламенту новый законопроект о Brexit. Документ основан на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС.

Также сообщалось, что Великобритания готова покинуть ЕС 31 октября, несмотря на то, будет ли ратифицирована сделка или нет.

Отметим, 19 октября британский парламент проголосовал за то, чтобы обязать премьер-министра страны Бориса Джонсона обратиться в Брюссель с просьбой об отсрочке Brexit.