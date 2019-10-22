ЄС повинен серйозно ставитися до прохання про відстрочку по Brexit, - Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Європейський союз серйозно ставитися до прохання Великобританії про відстрочку по виходу зі складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє The Guardian.

За словами Туска, Європарламент ухвалить рішення про відстрочку по Brexit в найближчі дні.

"Я не сумніваюся, що ми повинні серйозно ставитися до прохання Великобританії про продовження. Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію, але одна річ повинна бути зрозуміла, як я сказав прем'єр-міністру Джонсону в суботу, Brexit без угоди ніколи не буде нашим рішенням", - повідомив Туск.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Великобританія представила парламенту новий законопроект про Brexit. Документ заснований на досягнутому 17 жовтня угоді про умови виходу королівства з ЄС.

Також повідомлялося, що Великобританія готова покинути ЄС 31 жовтня, незважаючи на те, чи буде ратифікована угода чи ні.

Відзначимо, 19 жовтня британський парламент проголосував за те, щоб зобов'язати прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона звернутися до Брюсселя з проханням про відстрочення Brexit.